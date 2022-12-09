بعدما أدمت قصتهما قلوب الملايين.. خبر مفرح عن الطفلتين السوريتين

شغلت قصة الطفلتين السوريتين اللتان ظهرتا في مقطع فيدو يُدمي القلوب، رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وفي التفاصيل، ظهرت طفلة سورية في مقطع فيديو وهي تتحدث عن معاناتها اليومية من البرد والجوع في المخيمات السورية.

وتظهر الطفلة وهي تحاول كتم دموعها وتقول: “بردانة يا عمو.. بردانة وجوعانة.. وكل يوم منام هيك، من يوم ما توفّى أبونا”.

وتضيف الطفلة بالقول: “كل الأولاد يلي عندهم أب عم ينامو دفيانين.. بتصدق يا عمو نحن كل يوم عمننام بردانين وجوعانين”.

وفي والوقت الذي كانت تتحدث فيه كانت شقيقتها تحاول كبت دموعها في مشهد يدمي القوب.

وتابعت الطفلة أنها تعيش مع عائلتها في خيمة منذ سنوات، وتوفي والدها في الحرب.

وكسرت الطفلة السورية قلوب رواد مواقع التواصل، حيث تم تداول المقطع بقوة، وطالب الجميع بالتحرك لمساعدتهم في هذا الشتاء.

ولحسن الحظ، تم التكفل بالفتاتين السوريتين من قبل مجموعة من أهل الخير.

https://mobile.twitter.com/gorgeous4ew/status/1600987154032824328

ونشرت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي، صورة للطفلتين اليتيمتين اللتين انتشر لهما مقطع مؤثر أمس بعد تعهد أهل الخير بكفالتهما.

وكتبت الإعلامية: “الحمد لله …الله يجزي اهل الخير كل خير….”.