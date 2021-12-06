بعدما أراد إستفزازه.. بوقرة يضع صحفيا مغربيا عند حده

أظهر مجيد بوقرة، برودة أعصاب كبيرة، في التعامل مع صحفي مغربي، أراد إستفزازه، صبيحة اليوم الإثنين في قطر.

وإستفسر المغربي إن كان الخضر يريدون تصدر مجموعتهم، “خوفا” من ملاقاة أسود الأطلس، بعد نهاية دور المجموعات.

ليأتي الرد الهادىء والحاسم من بوقرة، محملا برسالة مشفرة :”نحن لا نقوم بهذه الحسابات.. نحن لا نقوم بهذه الحسابات”.

مواصلا في نفس السياق :”نلعب هذه المنافسة في أجل الوصول الى نهايتها، وبالتالي سنكون مجبرين على تحدي الجميع”.

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ووجه الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، ما يمكن وصفه بـ”الضربة الإستباقية” للمغرب، نظرا لإمكانية ملاقاتها في الدور القادم لكأس العرب.

وتحدث بوقرة، في هذا الشأن قائلا، صبيحة اليوم الإثنين :”المنتخب المغربي يقدم بداية دورة جيدة، ونحن جاهزون لملاقاة أي كان”.

وواصل بوقرة في نفس السياق :”تواجدنا في هذه الدورة هدفه لعب مباريات في المستوى العالي”.

ولم يظهر الرجل الأول في الطاقم الفني للخضر، بوقرة أي قلق من أسود الأطلس، رغم عروضهم القوية منذ بداية كأس العرب.

وشدد “الماجيك” على أن تركيزه منصب على مواجهة مصر، غدا الثلاثاء، لتحديد متصدر المجموعة، على أن يفكر بعد ذلك في قادم التحديات.

وسيجد الأفناك نفسهم أمام الجارة الغربية، في حالة إكتفائهم بالمركز الثاني وعجزهم عن حسم الأمور مع الفراعنة.

وسيكون أشبال بوقرة على موعد ناري عند مواجهة المنتخب المصري. في الجولة الثانية من دوري المجموعات من منافسة كأس العرب، يوم الثلاثاء بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي. وحشدت القنوات العربية جيشا من الإعلاميين لتغطية مباراة المنتخبين.

كما ستعرف مباراة الجزائر ومصر حضور قياسي للجماهير بعد إنتهاء التذاكر التي خصصت للمباراة. في حين ستنقل المباراة على قناة “بي إن سبورت” كما ستخصص القناة الأولى “بي إن سبورت أش دي 1” تغطية خاصة لهذا الحدث.

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