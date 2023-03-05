بعدما أصبح هداف ليفربول التاريخي.. صلاح يصف يومه بـ “الإستثنائي”

أبدى الدولي المصري محمد صلاح سعادته الكبيرة اثر دخول تاريخ فريقه ليفربول من الباب الواسع بعد تحطيمه رقما قياسيا.

وقال محمد صلاح عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم “يوم استثنائي لجميع مشجعي ليفربول يشجّعني أن استمر في كتابة التاريخ مع هذا النادي الرائع”.

وتمكن الفرعون المصري من تدوين اسمه في سجل التاريخ. بعدما سجّل هدفين لفريقه أمام مانشستر يونايتد ليصبح الهداف التاريخ لليفربول في البريمرليغ برصيد 129 هدفا في 205 مباراة. متخطيا روبر فاولر.

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