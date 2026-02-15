بعدما أوهمه باستغلالها في تقديم طلب “فيزا”.. شاب يتهم جاره بسرقة أمواله من حسابه على “بريدي موب”

تابعت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأحد شابا في العقد الرابع من العمر بتهمة النصب و الاحتيال و ذلك عقب اتهامه بسحب مبلغ مالي من حساب بريدي موب لجاره ، بعد ايهامه بمساعدته في حجز موعد للحصول على الفيزا الافتراضية.

وجاء تحريك الدعوى العمومية عقب شكوى تقدم بها شخص تفيد أنه طلب المساعدة من جاره المدعو “م.ع” في الحصول على موعد لطلب تأشيرة على تطبيق “بريدي موب”، وان هذا الاخير اوهمه بانه يرشده لشخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدته، حيث طلب منه هذا الاخير الرقم التسلسلي لبطاقته الذهبية ورقمها السري على اساس استغلالها في الطلب، ليكتشف لاحقا ان هذا الاخير قام بسحب مبلغ مالي من حسابه.

المتهم مثل وأنكر ما نسب له وأكد أن جاره لم يسلمه شخصيا حسابه الشخصي في تطبيقة بريدي موب” وانه كان مجرد وسيط فقط، وان الضحية جاره و سبق ان اخبره بتعرضه للنصب و سحب مبلغ من حسابه، ووجه له الاتهام، غير انه فند ذلك جملة و تفصيلا.

دفاعه اشار إلى أن المتابعة جاءت مبتورة من اي دليل مادي أو تقني تثبت إدانة موكله، كما ان موكله لم يستعمل اي مناورات احتيالية للنصب على جاره وكان مجرد وسيط، وانه رغم ذلك فإن موكله تعهد بإعادة جزء من المبلغ المسلوب منه ، غير ان الضحية رفض و تمسك بالمتابعة القضائية، وطالب الدفاع افادته موكله بالبراءة.وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبس نافذة مع 100 ألفدج غرامة مالية.