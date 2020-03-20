بعدما إتُهم بالإعتداء الجنسي.. الجزائري شعبان يقلب الطاولة على الفرنسيين!

قلب الجزائري سعيد شعبان، الطاولة على الفرنسيين، الذين حاولوا خلعه من منصبه بعدما إتهم منذ أسابيع مضت بالإعتداء والتحرش الجنسي.

وكشفت جريدة “ليكيب”، بأن الإداري الجزائري دفع بالمدير الرياضي لنادي أونجي، أوليفيي بيكو خارج أسوار الفريق.

وأوضح ذات المصدر، بأن الخطوة، جاءت بعدما تخوف شعبان، من مُحاولة إنقلاب عليه، من خلال التحالف مع رجال أعمال محليين.

وإعتبر المُتابعون بأن قرار الجزائري، جاء كرد أولي تجاه الضغوطات المفروضة عليه في فرنسا منذ إتهامه بالتحرش الجنسي.

ويتواصل التحقيق حاليا، مع أفضل مُسير في فرنسا سنة 2019، بعد شكوى تقدمت بها 4 نسوة كُن يعمل في فريقه.