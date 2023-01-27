بعدما إحتجز عائلته.. توقيف عشريني قتل جدته في عين الدفلى

تمكنت مصالح أمن دائرة العطاف بولاية عين الدفلى، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة مسبوق قضائيا. لتورطه في قضية قتل راحت ضحيتها إمرأة مسنة تبلغ من العمر 75 سنة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن المشتبه به تم توقيفه منتصف ليلة 25 جانفي الجاري. على إثر تدخل ميداني ناجح لعناصر الشرطة التي تلقت بلاغ عبر الرقم الأخضر 1548 من طرف مواطنين بحي سالم بالعطاف. طلبوا التدخل لإنقاذ أفراد عائلة “الجدة، الأم و إبنتها القاصرة” تعرضوا للإحتجاز والإعتداء من طرف المعني.

كما أن التدخل الشرطي الفعال و بإحترافية، مكّن من توقيف المشتبه به الذي ضبط متلبسا بحيازة خنجر و هو يحاول الإعتداء به على شقيقته القاصرة. بعدما قام برشها بمواد حساسة على مستوى عينيها و جدته التي قام بالإعتداء عليها بواسطة طعنات بأنحاء مختلفة من جسدها بعد تكبيل يديها.

وبمسرح الجريمة تم إسترجاع الأدوات التي إستعملها الجاني في عملية الإعتداء على أفراد عائلته. كما تم تسجيل وفاة الضحية متأثرة بالإصابات البليغة التي تعرضت لها بالمستشفى في حدود الساعة التاسعة و النصف صباحا.

المشتبه به أنجز ضده ملف جزائي قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة العطاف التي خصته بأمر إيداع عن تهمة جناية قتل الأصول و جناية الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة.

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