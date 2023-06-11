بعدما إختطفه وطلب فدية.. المؤبد لقاتل الطفل “فردي” بسطيف

أدانت المحكمة الإبتدائية الجنائية بالعلمة عن مجلس قضاء سطيف اليوم الجاني “ف.س” المتهم بقتل الطفل “فردي عامر” صاحب 11 ربيعا في شهر جانفي سنة 2007. بعقوبة السجن المؤبد مع الامر بالقبض الدولي والوطني.

تعود وقائع الجريمة إلى فرار المتهم الذي يحمل جنسية مزدوجة إلى الأراضي الفرنسية عبر تونس. من ملاحقة السلطات الجزائرية يومها ليتم القبض عليه بفرنسا بعد متابعته من طرف القضاء الفرنسي وادانته بـ25 سنة سجنا نافذا. بعد إيداع شكوى من طرف والد الضحية بتهمة قتل فلذة كبده. غير أن المتهم أنكر كافة التهم المنسوبة إليه. لتصدر السلطات الفرنسية أمرا بتوقيفه واستجوابه ليتم بعد ذلك الإفراج عنه مع وضعه تحت نظام الرقابة القضاىية لغياب الشهود ونقص الملف الجرائي.

كما تم إرسال بعثتين للتحقيق في الملف يترأسهما محقق مفتش في التحقيقات الجنائية سنة 2008. و الثانية سنة 2015 اللذان توصلا بالدليل المادي تورط المتهم بارتكاب جريمة القتل. وهذا باعتراف المحققين في تقرير يفيد بوضع كل الأإمكانيات من طرف الجزائر للحصول على الحقائق. إلى غاية محاكمته بفرنسا وربط المحاكمة مع الاطراف المدنية والشهود المتواجدون بالحزائر عن طريق المحاكمة المرئية عن بعد والتي نقلت تفاصيلها قناة “النهار” آن ذاك في بث مباشر. ليتم ادانته بـ30 سنة سجنا نافذا.

كما تم بعد اسئناف المدان الحكم تأييد الحكم بخفض العقوبة 25 سنة في حين ظلت السلطات القضائية الجزائرية متمسكة باختصاصها في مقاضاة المتهم. وطالبت من السلطات الفرنسية تقدبمه للمحاكمة بالجزائر باعتبار أن الجريمة وقعت بالأراضي الجزائرية.

ليتم صدور قرار من غرفة الاتهام عن مجلس قضاء سطيف بإحالة الملف الى محكمة الجنايات الابتدائية بالعلمة. ومثل أمامها اليوم والد الضحية رفقة والدته في حين حضر دفاع المتهم ورفضت المحكمة قبول تأسيسهما لغياب المتهم الذي يقبع بسجن فرنسا. وأدين غيابيا بالسجن المؤبد مع إصدار القبض الدولي والوطني في حقه.