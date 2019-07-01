بعدما إستصغر الجزائر.. “دولور” يرد على مُدربه سريعا!

رد الدولي الجزائري “أندي دولور” على مُدربه “ميشال ديرزاكاريان” سريعا، بعد أن توقع هذا الأخير إقصاء الجزائر مُبكرا من “الكان”.

وإستعمل “الغجري” حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي لـ”وضع النقاط على الحروف” مع مُدربه في “مونبوليي”، ولكن بكل أدب وإحترام.

ورّد :”كوتش، الجزائر ستذهب لأبعد مدى ممكن”. مُرفقا ذلك ب”إيموجي” لغمزة.

ليُواصل :”بعدها سأعود من أجل إستئناف التدريبات ومُباشرة التحضيرات مع المجموعة، مثلما تم الإتفاق عليه”

ليختم :”إستئناف موفق”.

وتوقع مُدرب مونبوليي بأن يعود هدافه مُبكرا، مُلحما لعدم ذهاب الجزائر بعيدا في نهائيات كأس أمم إفريقيا.