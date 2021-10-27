بعدما إستهزأ به.. عطال يضع مدرب ليون عند حده

كشفت جريدة “ليكيب” الفرنسية، بأن بيتر بوز، مدرب نادي أولمبيك ليون، إستهزأ بالدولي الجزائري يوسف عطال، خلال الجولة الماضية من الليغ1.

وإستغرب ذات المصدر، من تصريحات التقني الهولندي، والذي أكد بأنه :”لم يكن مُتخوفا تماما من عطال، عند مُشاهدته بديلا”.

وقال الرجل الأول في “لوال” :”عند دخول هذا اللاعب، لم نكن نشعر تماما بالخطر”.

وإعتبرت “ليكيب” بأن بوز، إستصغر كثيرا مُحارب الصحراء، والذي عرف كيفية الرد عليه وبالثقيل، من خلال قلبه لنتيجة المُباراة بشكل كامل.

وكان بطل إفريقيا، وخلاص نصف ساعة فقط، قد نجح في تسجيل هدف رائع، وجلب ركلة جزاء والمُساهمة في هدف ثالث، ليكون نجم فريقه الأول.