بعدما استدرجهما إلى مزرعته.. شخص يقتل شقيقان بالروراوة في البويرة

إهتزت بلدية الروراوة بولاية البويرة على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها أخوين بعد قتلهما من قبل شخص إستدرجهما إلى مزرعته وأطلقا النار عليهما وحرق سيارتهما.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الجريمة وقعت مساء أمس الخميس في حدود الساعة الثامنة مساء. بعدما ضبط الجاني موعدا من الضحايا وهما شقيقان ينحدران من حي الكرشيش ببلدية الأخضرية بالبويرة. أين قام الجاني باستدراجهما إلى مزرعته ببلدية الرواروة ونشب شجار بينهم. ليقوم باطلاق النار عليهما. حيث فارق الضحية الأول الحياة في عين المكان. أما شقيقه الثاني فقد توفي بعد نقله إلى المستشفى. كما قام الجاني ايضا بحرق سيارة الضحايا.

وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر “للنهار”، أن الجريمة تم اكتشافها بعد اتصال الضحية الثاني بأبنه في بلدية الأخضرية بالبويرة. الذي اخبره بوقائع الجريمة. ليقوم إبن الضحية بالإتصال بمصالح الأمن التي تنقلت فورا لمكان وقوع الجريمة. كما قامت الجهات الأمنية المختصة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة التي لا تزال مجهولة لحد الساعة.

للإشارة فإن الجاني يدعى “ب.م” يبلغ من العمر 43 سنة متزوج وأب لطفلين مقيم بمزرعة العمر ادريس بلدية الروراوة. أما الضحايا الشقيقين “س.ر” يبلغ من العمر 50 سنة وأب لأربعة أولاد. وشقيقه “س .ل” يبلغ من العمر 57 سنة أب لأربعة أولاد يقطنان ببلدية الأخضرية ولاية البويرة.

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