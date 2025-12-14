بعدما استفاد من منحة السفر.. توقيف شخص دخل الجزائر بطريقة غير شرعية

تمكنت فرقة شرطة الحدود البرية العيون بالتنسيق مع أمن دائرة القالة بحر الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص قام بالدخول بطريقة غير شرعية من دولة شقيقة. بعد استفادته من منحة السفر المقدرة بـ 750 أورو من أجل التهرب من الشروط القانونية. التي تفرضها الاستفادة من هذه المنحة لاسيما مدة الإقامة خارج الوطن.

العملية جاءت إثر قيام قوات الشرطة العاملين بمركز الحراسة و الأمن بمدخل فرقة الشرطة الحدود البرية العيون بالطارف بتفحص جوازات السفر المسافرين الوافدين. بعد تفحص جواز سفر المعني تم العثور على ختم خروج من التراب الوطني لذات المصالح بتاريخ 2025/12/01.

التحريات التي باشرها محققو المصلحة، بيّنت أن المعني كان يحاول الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية بعد خروجه منه بطريقة قانونية وعودته اليه بطريقة غير شرعية. وهذا بعد أن استفاد من قبل من منحة السفر المقدرة بـ 750 أورو. وإعادة بيعها بسعر 206000دج وهذا لتبرير صرفه لها وفقا لما يحدّده التنظيم.

بتاريخ 2025/12/09، تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة بالطارف. عن قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. الدخول إلى التراب الوطني دون استيفاء الاجراءات القانونية.

