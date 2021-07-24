 بعدما استنجدت به.. مدير التربية بغرداية يتدخل لمساعدة أستاذة أصيبت بكورونا

تدخل مدير التربية لولاية غرداية، عمار طيباني، شخصيا لنقل استاذة استنجدت به عبر وسائل التواصل .الاجتماعي، بعد اصابتها بفيروس كورونا أثناء قيامها بعملية التصحيح بالمراكز التى خصصت لذلك

واتصل مدير التربية بالحماية المدنية وتنقل شخصيا إلى منزل الاستاذة للإشراف علي عملية نقلها للمستشفي .للحصول على الرعاية الطبية والاكسيجين

وأكد مدير التربية للنهار، إن هذا الأمر يدخل في مهامه وواجباته تجاه كل الاساتذة الذين ينبغي عليهم اتخاد كل .الاحتياطات الوقائية للحفاظ على صحتهم وصحة عائلاتهم