بعدما اعتزل الفن.. محمد لمين يعود لجمهوره في رمضان

سيعود عندليب الأغنية الشبانية محمد لمين إلى جمهوره في شهر رمضان بمجموعة من الأناشيد الدينية الخاصة التي سجلها مؤخرا.

وكان الشاب محمد لمين، قد اعتزل الغناء العاطفي منذ سنوات غير أنه قرّر العودة من الباب الواسع بالأناشيد الدينية.

ومن المنتظر أن يظهر صاحب الصوت الرائع محمد لمين خلال شهر رمضان بمجموعة من الأناشيد التي سجلها.

للعلم، فقد سبق للفنان محمد لمين وأعلن عبر فيديو نشره على موقعه الخاص في اليوتوب والفايسبوك اعتزاله الأغاني الغرامية.

وقال محمد لمين، إن الله منحه صوت جميل وسيستغله في تسجيل الأناشيد الدينية والمدائح.

وقال الفنان محمد لمين في ذات الفيديو أنه إعتزل الأغاني الغرامية والعاطفية دون رجعة، لكنه لم يعتزل الغناء الهادف.

وأكد محمد لمين، أن هذا قرار شخصي خاصة بعد بلوغه العقد الخامس وأدائه للعُمرة والحج.

و أكد أنه يفضل استغلال صوته في المديح الديني، وليس نادما على أغانيه السابقة لأن الله منحه صوت جميل.