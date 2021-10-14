بعدما بترت أطرافه الأربعة..حليم عبو يستنجد بالسلطات المحلية لإعادة زرع أعضائه

دعا، حليم عبو، الذي بترت أطرافه، بصعقة كهربائية، خلال عمله. لدى مقاول في ورشة بناء، السلطات المحلية لولاية عين الدفلي، إلى مساعدته للتداوي في الخارج من أجل زرع الأعضاء المبتورة.

وبدوره، قال مدير النشاط الإجتماعي، بولاية عين الدفلي، جمال حميطوش. أنه بعد وقوع الحادث مباشرة، تدخلت مديرية النشاط الإجتماعي، من خلال منحه منحة المعاقين التي تقدر ب مليون سنتيم شهريا، بالإضافة إلى منحه بطاقة الشفاء.

وبخصوص الكرسي الكهربائي المتحركي، أوضح ذات المتحدث أنه لايمكن منحها له بسبب التقرير الطبي. الذي يشير إلى إستحالة قيادته للكرسي الكهربائي المتحرك.

والجدير بالذكر، ان حليم تحدث لقناة النهار، أنه يستطيع قيادة الدراجة والكرسي الكهربائي المتحرك، وقد ساعده كثيرا في قضائ حوائجه.

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