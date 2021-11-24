بعدما تأكّد عدم إحترافه ببرشلونة.. العالمي يسعى لخطف خدمات بونجاح

يتجّه الدولي الجزائري بغداد بونجاح للرحيل عن السد القطري مستقبلا بعدما أصبح مطمع العديد من الأندية في أوروبا والخليج.

وبعد أيّام فقط. من إعلان مدرب برشلونة الإسباني تشافي بعدم حاجته لخدمات بونجاح الذي سبق له تدريبه في السد القطري.

دخل نادي النصر السعودي الملقب بـ “العالمي” السباق للظفر بخدمات إبن مدينة وهران. في ظل مغادرة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

كما قال موقع “المواطن” السعودي. أن كبيري الرياض “النصر والهلال” يصارعان من أجل الظفر بخدمات هداف البطولة القطرية.

وكان الهلال السعودي قد طلب خدمات بونجاح منذ مدة، وهو النادي الذي يعتبر الأكثر إحترافية في السعودية.

يذكر، أن الكاف إحتفل بخدمات بغداد، حيث نشر فيديو لاهداف وعنونها بـ “خلق لتسجيل الأهداف”.

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استجاب اللاعب بغداد بونجاح للنداء الذي أطلقه الشاب المريض عبد الإله. الذي يعاني من مرض ألزمه البقاء بمصلحة الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب بن عودة لمدة فاقت السنتين.

كما قام مع نهاية الأسبوع المنصرم اللاعب الدولي بعيادة المريض ، محققا بذلك أمنية الطفل وأهداه قميصه الخاص بالفريق الوطني.

وهي الزيارة التي أسعدت الطفل عبد الإله متمنيا استكمال باقي حلمه المتمثل في زيارة المدرب بلماضي وبلايلي ومحرز له بالمستشفى.

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