بعدما تحدث عن أسباب طلاقهما.. هكذا ردت زوجة محمد بن شنات

ردت سيليا، زوجة نجم الراي الجزائري محمد بن شنات، على تصريحات زوجها أمس الجمعة والذي تحدث حول أسباب طلاقهما.

واكتفت سيليا بمشاركة بعض الرسائل التي وصلتها على حسابها بانستغرام، وعلقت عليهم بالقول: “غلق الموضوع”.

ومن بين الرسائل، قالت لها أحد المتابعات: “نحن معك سيليا، ماشي مهبولة باش تطلبي الطلاق بدون سبب. أكيد تقستي بزاف، ربي يحفظك أولادك”.

كما شاركت سيليا رسالة أخرى جاء فيها: “سيليا حبيت نقولك حاجة، والله غير راني حاسة بيك ومكاش إمرأة في هاذ الدنيا تلقى الخير في دار راجلها وتحب تتطلق. محال”.

وأضافت: “المرأة هي لي تتحمل حتى فوق طاقتها، ولا تريد أن تخسر بيتها. لكن أيضا لدينا حدود، أين ينتهي كل شيئ، لأننا نعطي الكثير من الأعذار، لكن يجي النهار وين يتعمر الكأس، ونقولو خلاص. بالتوفيق في حياتك الجديدة ومتسمعيش الهدرة واش راهو يقول لأنه لن يعتبر بأنه على خطأ. ربي يقويك ويعاونك في تربية أولادك ويحفظهم لك”.

محمد بن شنات يكشف حقيقة وأسباب طلاقه من زوجته سيليا

هذا ونشر مغني الراي محمد بن شنات، أمس الجمعة، فيديو عبر حسابه على الأنستغرام يوضح فيه سبب وحقيقة إنفصاله عن زوجته سيليا.

وأوضح بن شنات عبر الفيديو أنه لا يعلم لحد الأن السبب الرئيسي لإنفصاله عن زوجته. كما أن الكل لا يعرف القصة ويحملونه سبب الطلاق.

وقال بن شنات: “لست أنا من طلب الطلاق بل سيليا من طلب ذلك من دون أي سبب”. مشيرا إلى أنه حاول بكل الطرق إنقاذ زواجه وعائلته.

وتابع بن شنات أنه قام بتنازلات كثيرة لإنقاذ زواجه ولم تنجح الأمور. مضيفا أنه لم يشأ نشر هذا الفيديو لأن هذه مشاكل شخصية. ولكن بما أن الأمور وصلت إلى حد إثارة الجدل، إضطر للخروج لأجل الدفاع على نفسه وعن مشواره الفني.

كما أكد أنه لا يبحث عن الشهرة والـ “buzz”، بل يريد فقط كشف الحقيقة لأن الكل يعتقد أنه السبب في الطلاق.

وكشف بن شنات أنه يمر بفترة صعبة من خلال تلقيه أكبر صدمة في حياته، فبين عشية وضحاها أسرته تشتتت. وقال أنه طرق كل الأبواب لإنقاذ زواجه، منها الجاه، والرقاة وحتى أسرتها لكي تصلح الأمور بينهما ولكن سيليا أرادت الطلاق وصممت على ذلك.

وواصل بن شنات أن الامور ليست بالسهلة فقد وفر منزلا لزوجته، لتقوم بأخد أولاده وكراء بيت لوحدها.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول أخبار عن انفصال محمد بن شنات وزوجته. حيث سبق وأن تم تداول الموضوع أكثر من مرة.

وكانت سيليا قد نشرت عبر حسابها على الأنسغرام خبر طلاقها من بن شنات.

وكتبت سيليا على ستوري حسابها: “لم أعد زوجة محمد بن شنات، لذلك من فضلكم توقفوا عن ارسال أشياء عن حياته الخاصة لي. الله يعاون كل واحد في حياتو”.

وأضافت سيليا: “أعلنت لكم عن انفصالي، وقلت لكم بأن كل شيئ انتهى، وعلى كل واحد منا أن يعيش حياته. لذلك من فضلكم لا تدخلوني في حياة أي أحد”.

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