بعدما تعمدت أطراف تحطيمه.. الشروع في تجديد مجمّع صيدال

كشف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، عن الشروع في تجديد تنظيم وتسيير مجمع صيدال بهدف إسترجاع مكانته في سوق الأدوية بالجزائر.

وقال الوزير عون خلال تفقده لوحدة التوزيع “وسط” التابعة لمجمع صيدال، التي تقع بالمنطقة الصناعية بن بوالعيد، في إطار زيارة تفقد لقطاعه بولاية البليدة. أن الشروع في “مراجعة تنظيم و تسيير هذا المجمع العمومي جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يولي عناية كبيرة لهذا الملف”.

وأكد عون، أن الوقت حان لتجديد تسيير هذا المجمع ليكون قاطرة صناعة الأدوية بالجزائر. بهدف تغطية جميع احتياجات السوق الوطنية مستقبلا و وضع حد للإعتماد على المخابر الأجنبية. متأسفا للوضع الذي وصل إليه المجمع بسبب بعض الأطراف التي تعمدت تحطيمه.

وتأسف الوزير كون مجمع صيدال الذي كان يغطي نحو 45 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية سابقا. لم يعد يغطي سوى نحو 2 بالمائة فقط حاليا. كما أن عدد أنواع الأدوية التي كان يصنعها انخفضت من 350 إلى 70 نوعا حاليا. مشيرا إلى أنه وفي إطار المساعي الرامية لتطوير مجمع صيدال. سيتم مراجعة أجور العمال، وتطبيق الأجور الجديدة في شهر مارس المقبل.

من جهة أخرى، كشف الوزير عن مباشرة تحقيق في وجهة أدوية مرض السرطان التي يقوم مجمع صيدال بانتاجها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور