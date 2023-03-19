بعدما تم منح 3 متعاملين إعتمادات نهائية.. الفصل قريبا في ملفات 11 متعاملا

قال سالم أحمد زايد المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أنه تم تسجيل 73 طلب إعتماد على المنصة الرقمية. أين تم منح الإعتمادات النهائية ل3 متعاملين لتسويق السيارات في انتظار الفصل في 11 طلب.

وأشار أحمد زايد، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية والتي تقضي بتوفير المركبات خلال شهر مارس. ومن خلال الإطلاق الرسمي لتسويق أول مركبة. وذلك بعد اسدال الستار على انواع السيارات التي سيتم تسويقها من علامة فيات في انتظار إلتحاق باقي الوكلاء من أجل الحصول على الإعتمادات والتصاريح خلال الأيام القادمة.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه تم تسجيل عدد كبير من المهتمين وعدد طلبات الاعتماد الاجمالي المودعة في المنصة الرقمية. أين تم تسجيل 73 طلب على الارضية الرقمية من أجل الشفافية. تم منح أكثر من 35 رخصة مسبقة لمتعاملين يرغبون في ممارسة النشاط. كما تم تسجيل 19 متعاملا من أجل الحصول على. غير أنه تم منح الإعتماد لـ 3 متعاملين إعتمادات نهائية أين يستطيعون الشروع بداية من اليوم في تسويق السيارات. في انتظار الفصل في 11 طلب من قبل اللجنة ليصبح العدد 14 متعاملا بإن مكانهم تسويق المركبات عبر الوطن.

وأضاف في ذات السياق، أنه بهدف إعادة تموين السوق بالمركبات كمرحلة موازية لصناعة المركبات، وبعد إنتاج سيارات فيات تم منح كل التسهيلات للمتعاملين لتعزيز الانتاج المحلي وصناعة متكاملة. مشيرا إلى أن دراسة يقوم بها هذا المصنع من شأنها فتح أفاق كبيرة لتخطي الطموحات الأولية. مؤكدا أن وزارة الصناعة ماضية في تنفيذ استراتيجياتها في كل الشعب ومختلف المستويات من التصنيع وتوفير المواد الأولية ونصف المصنعة. بالإَافة كذلك إلى طرح المنتوجات والصناعات المعدنية والحديدية لتمويل العديد من الصناعات بهذه المادة.

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