بعدما توفي 7 أشخاص.. وكيل الجمهورية يكشف سبب وقوع حادث مرور بالبيض

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقطب بالبيض، أنه تم فتح تحقيق في حادث المرور الذي أودى بحياة 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

وحسب بيان لوكيل الجمهورية، أعلن من خلاله أنه تم تسجيل حادث مرور جسماني خطير على الساعة منتصف الليل و50 د. على مستوى الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين بلدية الخيثر وولاية سعيدة بقرية مصباح. أين تم التنقل ومعاينة الحادث رفقة عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالخيثر. حيث تم تكليفهم بفتح تحريات أولية عن الحادث.

وعن مجريات الحادث فإن سائق الحافلة “غ.م” نوع هيقر نقل المسافرين كان قادما من إتجاه بلدية سعيدة في طريقه إلى مدينة بشار. سالكا الطريق الوطني رقم 6. وعند وصوله إلى محور الدوران مقابل المستودع المركزي لاحتياط الوقود بقرية مصباح إرتطم به .ونظرا لعدم احترام السرعة المحددة بالإشارة انقلبت الحافلة على الجانب الأيسر على مسافة 50 متر. أين أودى الحادث إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين بجروح.

التحقيق الإبتدائي بخصوص الحادث لا زال جاريا من طرف مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا للوقوف على ظروف وملابسات الحادث. وتقديم المتسبب في الحادث فور الإنتهاء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لمعالجة هذه القضية.

كما أعلن وكيل الجمهورية، أن القانون يضمن تعويض الضحايا وذوي الحقوق وفقا للآليات المعمول بها.