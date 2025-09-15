بعدما جدد فيه الرئيس تبون الثقة.. عمارنة يهنئ الوزير بداري

هنأ مسعود عمارنة الأمين العام لاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري وزير التعليم العالي. والبحث العلمي بعدما قرر الرئيس تبون تجديد الثقة فيه في الحكومة الجديدة.

ووجّه عمارنة رسالة إلى الوزير بداري جاء فيها “يسعدني ويشرّفني أن أرفع إلى معاليكم باسمي الخاص وباسم أسرة الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. أسمى آيات التهاني وأصدق عبارات التبريك بمناسبة. تجديد الثقة الغالية التي أولاكم إياها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وأضاف عمارنة في الرسالة “فاختاركم لمواصلة قيادة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجي في قرار حكيم. ودلالة حقيقية على ما تحظون به من رصيد علمي وعمق فكري. وما تمتلكونه من خبرة رصينة ورؤية .مستنيرة أصيلة”.

كما جاء في الرسالة “فمنذ توليتم مسؤولية قيادة القطاع لم يكن حضوركم في المشهد الأكاديمي. إلا عنوانا للجد والتفاني وقدوة لمن رام السؤدد للصرح العلمي الجزائري. وإن إصراركم المستمر على الارتقاء بالجامعة الجزائرية. هو شاهد على عزيمة لا تلين، فلقد شهدنا على يديكم ديناميكية نشطة واستراتيجيات فعالة ثبتم زمامها باقتدار وتبصر بما يكفل الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي. والبحث العلمي إلى مصاف الجامعات الرائدة”.

وأضاف “وإننا إذ نغتنم هذه المناسبة الميمونة لنجدد لكم خالص الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهد صادق وعطاء متواصل. فإننا لنعبر عن اعتزازنا بإنجازاتكم التي أرست معالم نهضة علمية واعدة. ورسخت مكانة الجامعة الجزائرية في محيطها الوطني والإقليمي والدولي. ومن أجل ذلك تبقى الاتحادية سندا داعما لمساعيكم النبيلة لخير الجامعة. والوطن العزيز”.