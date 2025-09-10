بعدما حاول الإعتداء على فتاتين داخل سيارة.. إيداع المتهم الحبس

أمرت محكمة الشراقة بالعاصمة، إيداع متهم موقوف رهن الحبس المؤقت. بعدما قام بالإعتداء على فتاتين متواجدتين على متن سيارة بمدينة عين البنيان.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تابعت ذات الهيئة القضائية المتهم بثلاث تهم تتعلق جنحة التحطيم العمدي لملك الغير. تعريض حياة الغير للخطر، وجنحة القيادة بدون رخصة.

كما تم تقديم المتهم، أمام الجهات القضائية، في أعقاب عملية توقيفه من قبل مصالح الأمن. بعد تداول فيديو مصوّر، على مواقع التواصل الاجتماعي إلتقطته الضحية من داخل المركبة. أين ظهر المتهم جليا، وهو يهاجم الضحيتين محاولا كسر الزجاج الخلفي للسيارة التي كانت متوقفة وسط الطريق، بسبب زحمة سير.

ومن خلال الفيديو المتداول، ظهرت مواصفات المعتدي، مما سهّل المهمة على رجال الضبطية القضائية تحديد هويته الكاملة.

ومن خلال الفيديو بدت الضحية في حالة ذعر وخوف شديدين. خاصة وان المتهم نزل من سيارته قاصدا الضحيتين لأجل الاعتداء عليهما.

وفي قضية الحال، تم توجيه الاتهام للمتهم، مع ايداعه الحبس في الجلسة خلال تقديمه للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري، غير أنه تم تأجيل الجلسة الى الاسبوع المقبل.