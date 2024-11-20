بعدما دفعوا 10 %.. جيلي تزّفُ خبرا سارا لزبائنها

أعلنت شركة جيلي الجزائر عن إتمام عملية جمركة 1238 سيارة متواجدة حاليا في ميناء جن جن بولاية جيجل.

وفي بيان لمؤسسة جيلي، أعلنت من خلاله أنه سيتم التواصل مع العملاء المعنيين إبتداء من يوم الأحد المقبل. لاستكمال تسديد المبلغ المتبقي والمتمثل في 90 % من ثمن السيارة، بهدف تسليم السيارات في أقرب وقت ممكن.

كما أكدت جيلي لعملائها أن جودة المركبات وخدمات ما بعد البيع تمثل أولوية قصوى بالنسبة لها. مشيرة إلى أن أي تأخير في عملية التسليم كان نتيجة لظروف خارجة عن إرادتها. وسيتم بذل الجهود لتجاوز أي عراقيل في أسرع الآجال.