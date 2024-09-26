بعدما رفضه الرئيس مرتين.. هذا موعد صدور القانون الأساسي لموظفي التربية

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية تم عرضه على رئيس الجمهورية ورفضه مرتين.

وأشار وزير التربية خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران، اليوم الخميس، وبالتحديد بابتدائية عبد القادر دحو التي إنهار سقفها أفريل الفارط. أن المدرسة هي من أولويات إلتزامات رئيس الجمهورية والحكومة. حيث إتخذ الرئيس تبون جملة من القرارات أولها الإنتهاء من القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع نهاية السنة. وسيكون ذلك خاصة ,ان رئيس الجمهورية رفض هذا القانون مرتين لعدم وصوله لما يضمن مرتبة اجتماعية ومهنية لمربي هذا البلد.

كما أضاف وزير التربية، أن الرئيس تبون أقّر بتجهيز 50 بالمائة من الابتدائيات باللوحات الرقمية. حيث أعطى تعليمات للطاقم الحكومي للعمل على الامر. ناهيك عن ترقية الرياضة المدرسية”التربية البدنية والرياضية” التي تدرس في المؤسسات التربوية كمادة تعليمية. أين أقر الرئيس إنشاء مديرية عامة للرياضة المدرسية والتي تهتم حاليا بالنخب المدرسية على المستوى المحلي ودعم النخب الوطنية.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع في سياق ذي صلة، أنه تم الشروع في تنفيذ القرارات من خلال الشروع في تنصيب 3 لجان. تعكف على تعميم اللوحات الرقمية وحسن تنظيم البطولة الوطنية للرياضات المدرسية بداية من جانفي. ناهيك عن إعطاء فرص لاكبر عدد ممكن من التلاميذ إلى العودة لمقاعد الدراسة.