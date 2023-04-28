بعدما رفضوا الموقع.. وزير السكن يطمئن مكتتبي حوش الريح

أكد وزير السكن والعمران طارق بلعريبي، أن كل المرافق الضرورية ستكون متوفرة بالأحياء السكنية الجديدة والأقطاب السكنية الحضرية.

وخلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، فقد فصل وزير السكن في مختلف المعايير المتبعة، على غرار معدل تقدم الاشغال واختيار الموقع من طرف المكتتب ووضعيته الأسرية والملف الطبي. كما طمأن بعض المكتتبين الموجهين لمواقع يرفضونها، على غرار مكتتبي “حي حوش الريح” بولاية البليدة. مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بقطب حضاري يضم تقريبا 10 آلاف وحدة سكنية.وسيتم توفير كل المرافق الضرورية. كما هو الشأن بالنسبة لمختلف الاقطاب الاخرى”.

كما لفت في ذات السياق وزير السكن إلى التحكم في مدة الانجاز، مطمئنا مكتتبي عدل الموجهين لمختلف المواقع. أن مصالحه الوزارية تعمل مع مختلف المصالح المعنية على توفير كل المرافق الضرورية للمستفيدين.