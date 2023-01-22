بعدما سجلت لجنة التحقيق تعسفا.. تثبيت التلميذة “ريان لغلوغ” بثانويتها الأصلية بباتنة

أقرت اللجنة المركزية التابعة لوزارة التربية وبعد التحقيق الذي قامت به الاسبوع الفارط، إرجاع التلميذة “ريان لغلوغ” إلى التمدرس بثانويتها الأصلية معاش إبراهيم في باتنة.

وكشفت مصادر مطلعة “للنهار أونلاين” أن لجنة التحقيق المركزية التي أرسلها وزير التربية الوطنية الأسبوع الماضي إلى ثانوية معاش ابراهيم بعين التوتة بولاية باتنة. للوقوف على قضية التلميذة ريان لغلوغ التي حرمتها إدارة الثانوية من حقها في الدراسة. والتي تناولتها النهار منذ البداية بكل تفاصيلها. أن اللجنة أقرت التثبيت الفوري للتلميذة ريان في نفس الثانوية وهي ثانوية معاش ابراهيم بعين التوتة.

كما أشارت اللجنة إلى أن قرار إحالتها أول مرة على المجلس التأديبي الذي أصدر قرارا بتحويلها، كان إجراءا غير مبرر. لأن أصل بداية المشكلة كان بتصرف استفزازي صدر من طرف المشرفة التربوية ضد التلميذة ريان حول أزرار المئزر المفتوحة. وهو التصرف الاستفزازي الذي قابلته التلميذة بردة فعل هي الأخرى إستفزازية ضد المشرفة التربوية.

وكشفت نفس المصادر أنّ قرار لجنة الطعن الولائية بإلغاء قرار التحويل الصادر عن المجلس التأديبي للثانوية كان قرارا صحيحا. وأضافت مصادرنا أن التحقيق الإجتماعي الذي أجرته اللجنة الوزارية خارج أصوار المؤسسة التربوية حول التلميذة ريان لغلوغ. بيّن أن هذه الأخيرة تتمتع بأخلاق عالية وسمعة جيدة. بالإضافة كذلك إلى أنه تسجيل حالة تعسف غير مبرر من طرف المدير والمشرفة ضد التلميذة ريان بطردها من داخل المؤسسة أكثر من مرة وفي ظروف غامضة. قد تتبعها اجراءات عقابية مستقبلا. هذا وأوصت اللجنة بضرورة مواصلة مساعي الصلح بين الطرفين.

وبذلك يسدل الستار عن قضية التلميذة ريان لغلوغ التي تحولت الى حديث العام والخاص بولاية باتنة على مدار قرابة الشهر.

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