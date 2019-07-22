بعدما سخر منه الكثيرون.. “سليماني” يظهر ويرد بطريقته الخاصة

رد الدولي الجزائري “إسلام سليماني” بطريقته الخاصة على السخرية التي تعرض لها في الآونة الأخيرة، على مُستوى مواقع التواصل الإجتماعي.

وإستغل “سوبر سليم” حسابه الرسمي في “فايسبوك” ليبعث رسالة خاصة ولكنها ذات معانٍ كثيرة، لجميع من شكك فيه ومنذ سنوات.

ووضع هداف الخضر صورة له وهو يحمل التاج القاري بيده، إضافة ل لأخرى عندما كان لا يزال مُجرد لاعب ناشىء.

وعلق لاعب نادي “فينرباتشي” قائلا :”إنطلقت من القاع، والحمد لله أنا فخور بنفسي”.

وظهر إبن عين البنيان في قمة السعادة بما حققه مع “الخضر”، وهو الذي كان مُهددا بالإستبعاد عن تشكيلة “جمال بلماضي”.

ويتذكر الجميع بأن صاحب الـ31 لم يكن ليُستدعى لولا الإصابة التي تعرض لها “إسحاق بلفوضيل”، أياما قبل إنطلاق دورة مصر.