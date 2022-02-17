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قناة النهار

بعدما سرقا دراجة نارية وجر صاحبها في الطريق السريع .. شاب وصديقته في قبضة الدرك

بقلم قناة النهار
بعدما سرقا دراجة نارية وجر صاحبها في الطريق السريع .. شاب وصديقته في قبضة الدرك
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