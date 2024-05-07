بعدما صنعت الحدث.. إدارة شبيبة القبائل تدعو الطفلة يارا لهذه المناسبة

قررت إدارة شبيبة القبائل دعوة البنت الجميلة ميرينا يارا لحضور مناسبة جديدة تخض الفريق المقبل على تحديات جديدة الأسابيع القليلة القادمة.

وأعلنت إدارة “الكناري”، في بيان لها، اليوم الثلاثاء. عن دعوة ميرينا يارا لحضور مباراة القمة بين الفريق القبائلي و شباب قسنطينة. التي ستلعب بأهداف متباينة بين فريق يسعى للبقاء في حظيرة الكبار وفريق يبحث عن الوصافة للمشاركة في المنافسة الإفريقية الموسم القادم.

وكانت البنت يارا قد صنعت الحدث في مباراة اتحاد العاصمة و شبيبة القبائل. بعد التقطتهاعدسات كاميرا التلفزيون العمومي. و هي اللقطة التي تجاوب معها الجمهور الذي كان حاضرا بملعب نيلسون مانديلا.