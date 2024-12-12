بعدما ضبط بتهريب 105 آلاف أورو إلى إسبانيا.. توقيف قائد طائرة بالمطار للتحقيق معه

أمر قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بوضع المتهم المدعو ” م.ش.حمزة ” قائد طائرة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية تحت إجراءات الرقابة القضائية. لضبطه متلبسا بحيازة 105 ألف أورو الى دولةاسبانيا.

وحسب ما أفادته مصادر ” موثوقة” للنهار، فإن المتهم نسب إليه في إطار التحقيق تهما تتعلق بجنحة تبييض الأموال والتهريب. وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .

وتأتي عملية تقديم المتهم السالف ذكره الى الجهات القضائية. بعد ايقافه قبل يومين متلبسا بتهريب العملة الصعبة بقيمة 105000 أورو إلى وهو بصدد السفر إلى دولة إسبانيا.

وعليه تم اقتياد المعني الى التحقيق الداخلي بالمطار، قبل أن يحال أمام نيابة المحكمة بالتهم المذكورة.

وتأتي العملية في اطار شن حملة ضد ” الزناسية” من جهة. وخفض حيازة العملة الصعبة خلال السفريات الى الخارج من جهة أخرى. حيث تتجه الدولة نحو القضاء على ما عرف بتجارة ” الكابة”.