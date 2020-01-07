بعدما فاقت الـ70 دولارا للبرميل..أسعار النفط تتراجع بـ 1.5 في المائة

تراجعت أسعار النفط،اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت الـ 1.5 في المائة، بعدما تجاوزت أول أمس الإثنين عتبة الـ 70 دولارا للبرميل.

وأفادت، وكالة رويترز اليوم، أن سعر برنت تراجع بنسبة 1.5 في المائة ليصل 67.86 دولار للبرميل.

وإنخفضت العقود الاجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بحوالي 65 سنتا، لتعادل أسعارها الـ 62.62 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد سجلت سابقا إرتفاعا لتفوق عتبة الـ 70 دولار للبرميل.

وتفسر وكالة رويترز هذا الغنخفاض بالتزامن مع إعادة المستثمرين النظر في إحتمالات تعطل إمدادات الشرق الأوسط، عقب قتل الولايات المتحدة القائد العسكري سليماني.