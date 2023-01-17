بعدما فاق سعر صفيحة البيض إلى 700 دج.. حملة لمقاطعة شرائه

أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حملة فايسبوكية لمقاطعة شراء البيض، بعدما سجل إرتفاعا قياسيا في الأسعار مؤخرا. أين تراوح مابين 25 إلى 30 دج للحبة الواحدة وفاقت الصفيحة 700 دج.

وشنّ ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تجار ومواطنين حملة لمقاطعة شراء البيض، بعدما فاق سعره مستويات قياسية وهو الذي لم يبلغه منذ سنوات. ما دفع بالعديد من المواطنين والتجار إلى نشر صور وشعارات لمقاطعة شرائه. إلى غاية عودة إستقرار أسعاره إلى ما كانت عليه في السابق.

وانتشرت عبر مختلف الصفحات شعارات وصور ولا فتات لمقاطعة شراءئه على غرار ” أرجوك لا تشتري البيض”. .. “أنا تاجر مقاطع للبيض”.. “شاعلة فيه النار”.. “خليه يفقس”.. “إقطعوا طريق رفع الأسعار”. وذلك بهدف ضرب محتكري السوق. فيما لاقت بعض الحملات انتشارا واسعا وترحيبا من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي إلى غاية إستقرار الأسعار.

من جهته، أعرب المواطنون عن سخطهم وتذمرهم الشديدين جراء الإرتفاع الجنوني لأسعار البيض باعتباره مادة مطلوبة لدى الجزائريين. مشيرين إلى أنه وصل إلى 25 و30 دج للحبة الواحد وفاق 700 دج للصفيحة وهو سعر بعيد عن متناول المواطن البسيط. مؤكدين أنه تم حرمانهم من البروتينات وأكل بديل اللحم للعائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل.

منظمة حماية المستهلك تدعم حملة مقاطعة شراء البيض

كما أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن دعمها التام والكامل لحملات مقاطعة شراء البيض، التي أطلاقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المنظمة قد تناولت موضوع غلاء أسعار البيض في عدة مرات، حيث قال زبدي في وقت سابق إنه “في فترة ليست ببعيدة، تفهمنا إشكالية سوق البيض وارتفاع أسعاره لعدة أسباب مختلفة. وتحدثنا عنها في وقتها”. مضيفا “إلا أن استمرار الوضع و المنحنى التصاعدي الذي تأخذه الأسعار أصبح جد مقلق في ظل ضبابية أية حلول لوفرته و استقرار أسعاره”.

كما دعا زبدي ممثلي الشعبة والقطاعات المعنية لقديم حلول في أسرع وقت. ونحن على مقربة الشهر الكريم الذي يزيد فيه الطلب على هذه المادة.

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