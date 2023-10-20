بعدما فشل في اقتحامه.. جيش الإحتلال ينسحب من مخيم نور شمس

إنسحب الجيش الإحتلال الإسرائيلي، صبيحة اليوم الجمعة، من مخيم “نور شمس” في طولكرم بعدما فشل في اقتحامه بعد عملية استغرقت نحو 30 ساعة.

وقال شهود عيان إن الجيش الإحتلال إنسحب بالكامل من مخيم نور شمس، بعد أن نفذ عملية عسكرية واسعة فيه.

وأعلنت وزارة الصحة صباح الجمعة ارتفاع عدد الشهداء في المخيم إلى 13 فلسطينيا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس طه إيراني، إعلانه إرتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على المخيم منذ فجر الخميس، إلى 12 شهيدا، وعشرات الجرحى”.

من جهتها طواقم الإسعاف نقلت جثامين 5 شهداء إلى المستشفى في طولكرم بعد انسحاب قوات الاحتلال

وكان شهود عيان قالوا إن القوات الإسرائيلية إقتحمت المخيم عند الساعة الثالثة من فجر الخميس. بعدد كبير من الآليات العسكرية والجرافات، وشرعت في تدمير ممتلكات وتجريف الشوارع والبنية التحتية.

وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي قصف موقعا في المخيم بطائرة مسيرة. كما اعتقل 10 مواطنين على الأقل.

وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل المخيم بسواتر ترابية وفرضت منعا للتجوال. كما إنخرطت في اشتباك مع عدد من المسلحين الفلسطينيين.

وتحدثوا أيضا عن إنقطاع في الكهرباء والإنترنت، جراء تدمير الشبكات من قبل الجرافات.

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