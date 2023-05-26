بعدما فقدت بصرها وتخلى عنها خطيبها.. عوض جميل لسارة محمد

أعلنت المؤثرة المصرية سارة محمد محمود، عن خطوبتها، على صفحتها الرسمية بموقع أنستغرام.

وكانت سارة محمود قد تعرضت لحادث خطير قبل أشهر ادى إلى فقدان بصرها، كما تخلى عنها خطيبها.

ونشرت سارة محمد، صورة لها من خطوبتها على صفحتها بانستغرام، وعلقت عليها: “عوض ربنا كبير محدش ييأس”.

وكشفت المؤثرة، أن خطوبتها تمت مع أول شخص طلب يديها من قبل ولكن الظروف أبعدتهم عن بعض. موضحة أنه وعقب تعرضها للحادث تقدم لها الشخص مرة أخري ووافقت.

وكتبت سارة محمد: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. صاحب العمر وأول شخص أتقدم لي في حياتي والظروف بعدتنا والحادثة جمعتنا وعوض ربنا لي خلاص قرينا الفاتحة”.

وجدير بالذكر، أنه ومنذ فترة تعرضت سارة محمد لحادث مروري وأصيبت في عينيها. وقام خطيبها بتركها عقب الحادث ولم تعرف عنه شيئاً ولم يقول لها الوادع قبل الرحيل.

كما أن الحادث كان بسبب خطيبها الذي تركها وكانت حديث مواقع التواصل منذ عدت أشهر ولكن اختفت لفترة وأعلنت اليوم عن الخطوبة.

وحول حالتها الصحية، قالت سارة محمد، أنها تتلقى علاج المخ والأعصاب، وستقوم الفترة القادمة بعمل العين الاصطناعية، موضحة أن لديها أملا لتعود لها الرؤية مرة أخرى.