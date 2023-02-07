بعدما كان من المفقودين.. ملاطيا سبور يعلن وفاة حارس مرماه

كشف ملاطيا التركي عن وفاة الحارس أحمد أيوب أصلان تورك الذي يحمل قميص الفريق بعد الزلزال الذي ضرب تركيا.

وقالت إدارة الفريق في بيان لها، الذي نقله موقع “بيان سبورتس” القطري أن حارس الفريق كان في عداد المفقودين بعد فترة.

كما اشارت إلى أن الحارس يبلغ من العمر 28 عاما، كما أكدت أنه كان تحت الأنقاض منذ أمس، قبل أن تستخرج جثته اليوم الثلاثاء.

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