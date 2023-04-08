بعدما لقي فيديو القطة ملايين المشاهدات.. بلمهدي يستقبل الإمام “وليد مهساس”

إستقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي صباح اليوم السبت بمقر الوزارة. فضيلة الشيخ الدكتور وليد مهساس إمام مسجد أبي بكر الصديق بمدينة برج بوعريريج بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد جرى الإستقبال بحضور الأمين العام للوزارة، ومدير التوجيه الديني وإدارة المساجد، ومدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية برج بوعريريج.

وانتشر فيديو للإمام وليد مهساس وهو يؤُم الناس في صلاة التراويح وعلى كتفه قطة على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي وتصدّر التراند

وتداولت عديد وسائل الإعلام الدولية الفيديو والذي انتشر كالنار على الهشيم مواقع التواصل الاجتماعي. حيث تسللت قطة مسجد أبي بكر الصديق بولاية برج بوعريريج، وتوجهت مباشرة إلى حيث كان شيخه يؤم المؤدين خلفه صلاة التراويح.

وتعامل الإمام بلطف مع القطة التي نراها تحاول مداعبته للحظات، في وقت كان يتلو فيه آيات من الذكر الحكيم. ثم اعتلت كتفه، واقتربت منه، وبعدها فارقته في لحظة سبقت ركوعه بثانية تقريبا.

كما لم تكتفِ القطة بالتسلل إلى كتف الإمام وليد والاستقرار عليه. بل بدأت بمداعبته بطريقة طريفة والتنصت بخضوع لقراءته فيما واظب هو على ترتيل آيات القرآن الكريم بكل خشوع وثبات.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الطريف الذي جمع الإمام والمقرئ وليد بالقطة الأليفة. وأعادوا نشره عبر حساباتهم الشخصية.

كما أبدى مغردون ونشطاء إعجابهم بثبات الإمام وليد ونجاحه في ضبط نفسه. دون الشعور بالخوف أو حتى محاولة إبعاد القطة أو إبعادها عنه.

وتفاعل المعلقون بغزارة مع الفيديو، فكتب أحدهم:“سبحان الله، القط صعد إلى كتف الإمام كأنه يسلم عليه وبدون مواء. وقبل أن يركع قفز من فوق كتفه”.

كما قال آخر:“سبحان الله.. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.. سبحان الله من أحب القرآن أحبه كل شيء”.

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