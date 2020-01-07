بعدما لمّح لخوف “المراركة” من الخضر.. سايس يرد على محرز!

رد رومان سايس، على الدولي الجزائري رياض محرز، بطريقة ذكية، بعدما تحدى أسود الأطلس، وتحدث عن خوفهم من مُحاربي الصحراء.
وقال لاعب نادي ويلفرهامتون على إمكانية مواجهة الخضر قائلا :”متى يريد، نحن جاهزون”.
وواصل :”سيكون من الرائع بالنسبة لنا أن نُلاقي الجزائر”.
وأردف :”لكن نحن اللاعبون، لا نمتلك أي معلومة بخصوص مُباراة مُرتقبة أمامم”.
وواصل ضاحكا :”الكثيرون قالوا بأننا نهاب الخضر، لأنهم في أفضل أحوالهم حاليا”.
ليختم :”نفس الحديث كان يتكرر، ولكن بشكل عكسي عندما كُنا جيدين والجزائر أضعف منا”.
📲 "Ouais Romain, c'est Riyad ! C'est quand que vous voulez jouer contre nous, le Maroc ? Paraît que vous voulez nous esquive !"
Alors, bientôt un Maroc-Algérie, Romain ? 🇲🇦🇩🇿 #LeVestiaire pic.twitter.com/5A5KMkZcoO
— RMC Sport (@RMCsport) January 6, 2020
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