بعدما نصب على 800 ضحية و100 مليار.. الشروع في محاكمة مسيّر شركة “أفرساي” الجزائر

تشرع محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم السبت في جلسة استثنائية، لمحاكمة أخطر نصاب بالعاصمة المتهم الموقوف المدعو ” ب.عبد الله عبد القادر” المنحدر من ولاية تلمسان غرب الوطن. والبالغ من العمر 49 سنة، لمتابعته بجنحة النصب الموجه للجمهور وجنحة تبييض الأموال وجنحة ممارسة عمليات مصرفية بدون رخصة. بالإضافة كذلك إلى جنحة ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري، جنحة عدم الفوترة.

كما يتابع في نفس القضية 3 متهمين غير موقوفين، استفادوا من اجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق. ويتعلق الأمر بالمسمى ” ق.خالد” البالغ من العمر 23 سنة تنحدر أصوله من ولاية قالمة. والمدعو ” ز.محمد” البالغ من العمر 26 سنة، والمسماة ” ح.ريمة” المنحدرة من ولاية تلمسان والبالغة من العمر 38 سنة.

بحيث تقاسم هؤلاء المتهمون الوقائع التي ارتكبها المتهم الرئيسي “ب.عبد الله” الذي راح ضحيته حوالي 800 ضحية. بعدما نصب عليهم ما يقارب 100 مليار سنتيم، عن طريق مجمع ” أفرساي” groupe evrssay Algérie الجزائر التي تقوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالاشهار للخدمات التي تقدمها. مدعية أنها شركة استثمار تمنح الحرية المالية لزبائنها، مقابل الاستفادة من أرباح متفاوتة.