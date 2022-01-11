بعدما واجه انتقادات كبيرة من الجزائريين.. الشوالي يردّ مجدّدا

قدّم المعلق بقناة “بي ان سبورت” القطرية عصام الشوالي اعتذاره بطريقته الخاصة للجزائريين بعدما تحدث عن المنتخب الوطني بسوء خلال مباراة المغرب وغانا.

وتلقى الشوالي عدد من الرسائل والتعليقات في صفحته الرسمية على “التويتر” من قبل الجماهير الجزائرية التي طالبته بتفسيرات عن إنحيازه لبعض المنتخبات على حساب الجزائر.

كما عرف الشوالي كيفية كسب حب متابعيه بخطوته الجديدة. ” 34 مباراة دون خسارة.. و الرقم العالمي قريب .. حامل اللقب و 11 من الحاضرين في الكاميرون كانوا من اسابيع حققوا ايضا الزعامة العربية. سيراليون و غينيا الاستوائية مجرد تحضير لماتش الافيال لصدر لمجموعة ومعادلة”

وكان المعلّق التونسي. قد أشار في تعليقه خلال مباراة أمس التي جرت بين المغرب و غانا “منتخب غانا منح الفوز للجزائر في المباراة الودية التي جرت بقطر”. و هو الأمر الذي أثار استغراب المشاهدين الذين تابعو المواجهة.

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وأكد الشوالي لإذاعة تونسية، في وقت سابق، أن نجوم الخضر إستفادوا كثيرا من اللعب لدى الجارة الشرقية. مما سمح لهم بالتتويج بكأس العرب.

وقال :”علينا التخلي عن قانون جلب اللاعبين المغاربة، لأن ذلك يضر منتخبنا، لاعبو الجزائر تم تجهيزهم في تونس”.

وواصل :”لقد فتحنا لهم باب اللعب في رابطة الأبطال الإفريقية، والنتيجة تتويجهم باللقب في حين إكتفينا بالمركز الثاني”.

وتناسى الشوالي، بأن أندية بلاده هي من تطرق كل الأبواب للإستفادة من المواهب الجزائرية كل ميركاتو، مستغلة سوء تسيير فرقنا.

يذكر بأن الشوالي لطالما تغنى بنجوم الخضر الذين صنعوا أفراح الأندية التونسية. مثلما كان عليه الحال مع بلايلي الذي أهدى الترجي لقبين في رابطة الأبطال.

وتجاهل المعلق ما سلف لنا ذكره، بسبب الصدمة التي سببها له أشبال مجيد بوقرة في مونديال العرب.