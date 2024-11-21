بعدما ورّطته “منى ليمام” في قضية مخدرات ..البراءة لـ”كلونديستان” بالعاصمة

برّأت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الخميس، المتهم الموقوف” ق.محمد ياسين” القاطن بمدينة السمار بالعاصمة، من التهم المنسوبة إليه في قضية المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، المتهمة الموقوفة منى ليمام.

والمتعلقة بحيازة المؤثرات العقلية والمخدرات وعرضها على الغير، التي بسببها تم إيداعها الحبس والحكم عليها بعام حبسا نافذا.

وجاءت براءة المتهم في الحكم الذي نطقت به القاضي بالجلسة بعدما كان المتهم يواجه أقصى عقوبة بلغت 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج، التمسها في حقه وكيل الجمهورية بالجلسة.

وتم إخراج المتهمة من سجن النساء بالقليعة من طرف رجال الدرك الوطني، لتمثل بصفتها شاهدة، وتدوين أقوالها أمام المحكمة، في ما يخص الملف الجزائي المتابع فيه سائقها المتهم ” ق.ياسين”.

حيث تم إيقاف هذا الأخير تنفيذا لأمر القبض الجسدي الصادر عن ذات الهيئة القضائية مع الحكم عليه غيابيا بـ10 سنوات حبسا نافذا، في المحاكمة الأولى للمتهمة منى ليمام، شهر أوت الفارط .

وأنكر المتهم” ق.ياسين” لدى مواجهته بالتصريحات الأولية للمتهمة “منى ليمام” حين ذكرت أنه سائقها الشخصي وتستعين به في تنقلاتها بين مسقط رأسها بالبويرة والعاصمة، كما أنه هو من يبيع لها المخدرات من نوع القنب الهندي.

وقال المتهم للقاضي إنه يعد ناقلاً شرعياً، ويعرف المتهمة كزبونة فقط حيث اعتادت استئجاره برفقة أفراد عائلتها نافيا علاقته بالمخدرات نفيا قاطعا.

وهي الأقوال التي أكدتها الشاهدة منى ليمام، متراجعة عن تصريحتها الأولية في الجلسة.

وخلال استجواب المتهمة في قضيتها الموقوفة بسببها، أقرت أمام القاضي بكل تلقائية بأنها تعرف المتهم الحالي “ق. ياسين” منذ سنوات، وهو من يتكفل بتنقلاتها بالعاصمة وخارجها

كما أنه معتاد على تزويدها بالمخدرات التي تتعاطاها، مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن الأقراص المهلوسة المضبوطة بحوزتها اشترتها من “ب.كمال” بوهران قبل أن تتوجه إلى مسكنها العائلي بالبويرة.

وبالرجوع إلى تفاصيل القضية، فإن تورط المدعو “ق.ياسين” في أعقاب توقيف المتهمة منى ليمام التي تبلغ من العمر 23 سنة بعد اكتشاف أمرها بمطار هواري بومدين الدولي، حيث نزلت به للتوجه نحو مسكن جدها الكائن بالبويرة، بعد عودتها من ولاية وهران على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.

وبعد الاشتباه في أمرها تم إخصاعها للتفتيش الجسدي، ليتم العثور على ما يقدر بـ 32 قرصا مهلوسا من نوع ” ترامادول ” أخفتها المتهمة بإحكام في منطقة حساسة بجسدها لتمويه رجال الشرطة، كما أخفت قطعة أخرى من المخدرات من نوع القنب الهندي تم حجزها. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ89 مليون سنتيم.

ولدى إحالة المتهمة على التحقيق، اعترفت بحيازة تلك الممنوعات منذ الوهلة الأولى، كما ورطت شابين آخرين معتادة على التعامل معهما في بيع وشراء المخدرات والمؤثرات العقلية من بينهم المتهم الحالي ” ق. ياسين” .