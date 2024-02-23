بعدما وصفه بالمجنون.. هذا رد بوتين على بايدن

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصفه “بالمجنون”.

واعتبر بوتين، أنه يعتقد أن بايدن وصفه “بالمجنون”، بسبب تصريحاته الأسبوع الماضي، التي قال فيها إنه يفضل بايدن رئيسا للولايات المتحدة مقارنة بدونالد ترامب.

وأضاف بوتين أن “تصريح بايدن يفسر سبب تفضيل الكرملين له رئيسا للولايات المتحدة في المستقبل”.

وقال بوتين للتلفزيون الرسمي: “إننا مستعدون للعمل مع أي رئيس. لكنني أعتقد أن بايدن هو الرئيس المفضل أكثر بالنسبة لروسيا، واستنادا إلى ما قاله للتو فأنا على حق تماما”.

وردا على سؤال من أحد المراسلين عما إذا كانت تصريحات بايدن”وقحة”، أجاب بوتين: “نعم”.

وأضاف الرئيس الروسي: “سألتموني أيهما الأفضل بالنسبة لنا. قلتها حينها وما زلت أعتقد أن بوسعي تكرارها: إنه بايدن”.

واعتبر الكرملين في وقت سابق من الخميس أن التصريح الذي أدلى به بايدن خلال حفل لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو، الأربعاء، يحط من قدر الولايات المتحدة.

وألقى بايدن كلمة مقتضبة خلال المناسبة وحضرها مجموعة صغيرة من الإعلاميين، قال خلالها: “لدينا مجنون مثل هذا الرجل بوتين. وآخرين غيره، حيث علينا دائما أن نخشى من اندلاع نزاع نووي. لكن التهديد الوجودي للبشرية هو المناخ”. كما استخدم بايدن لفظا بذيئا لوصف بوتين.

وقال بوتين في وقت سابق من شهر فيفري الجاري، إنه يفضل بايدن على ترامب كرئيس للولايات المتحدة لأن بايدن “أكثر خبرة ويمكن التنبؤ بأفعاله”.