بعدما وضعت حملها داخل إقامة جامعية.. توقيف أم عزباء حاولت قتل رضيعتها ببجاية

تمكنت فرقة حماية الأشخاص الهشة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من توقيف فتاة عزباء تبلغ من العمر 21 سنة. تورطت في قضية محاولة القتل العمدي لرضيع حديث العهد بالولادة يبلغ من العمر يومين.

تفاصيل العملية جاءت بعد إتصال هاتفي من أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر للأمن الوطني. مفاده عثوره على رضيع حديث الولادة من جنس أنثى حيا داخل حاوية قمامة بالقرب من إحدى الإقامات الجامعية بمدينة بجاية. بعدما سمع بالصدفة عندما كان مارا بالمكان لصوت صادر من الحاوية ليكتشف بأنه بكاء رضيع ملفوف بقطعة قماش وموضوع داخل حقيبة ظهرية مغلقة مرمية بالحاوية.

على الفور تنقلت مصالح الشرطة على وجه السرعة إلى عين المكان أين تم إجراء المعاينات اللازمة. وبرفقة مصالح الحماية المدنية تم تحويل الرضيعة إلى العيادة الطبية لتارقة أوزمور بمدينة بجاية وإبقائها تحت الرعاية الطبية.

بعد التحقيق المعمق وتكثيف الأبحاث تم تحديد هوية الفاعلة المقيمة بدائرة إغيل علي وتوقيفها. وقد بين التحقيق بأن الفاعلة قد وضعت مولودها الغير شرعي بغرفة داخل أحد الإقامات الجامعية بمدينة بجاية. على الرغم من أنها ليست طالبة جامعية. حيث إسضافتها إحدى صديقاتها بغرفتها. وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيها لأجل قضية جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار. وتم تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضدها أمر إيداع.

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