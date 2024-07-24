بعدما استقرت في زرالدة.. مولودية الجزائر تنصب رجراج مديرا عاما للإدارة

كشفت إدارة مولودية الجزائر عن تحويلها مقرة الإدارة رسميا من مركب محمد بوضيفا إلى مركز عبد الرحمان عوف بابا حمود بزرالدة.

كما قالت أن رئيس مجلس الإدارة محمد حكيم حاج رجم عقد أول اجتماع في قاعة الإجتماعات برز زرالدة، ، وتم تنصيب رشيد رجراج مدير عام للإدار بحضور المناجير العام محمد خزروني و المدير التقني الرياضي محمد ميخازني إلى جانب المدير العام كمال كشيدة و السكرتير صلاح الدين قادم و مسؤول الإعلام والاتصال محمد بوروبي.

و في الأخير، أصرت إدارة الفريق العاصمي على أن تتوجه بالشكر الخالص لإدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف على توفيرها مقر لإدارة الفريق خلال الموسمين السابقين.