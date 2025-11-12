بعد أحداث شغب في ملعب رويسات.. مناصرون لفريق المولودية مهددين بـ3 سنوات حبساً

التمس وكيل الجمهورية بالقطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 3سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200ألف دج، في حق 8 متهمين موقوفين، مناصري فريق مولودية الجزائر، لضلوعهم في جريمة الكترونية، تتعلق بنشر خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”تيكتوك”.

حيث جاءت الوقائع في أعقاب أعمال الشغب التي حدثت بملعب الرويسات بولاية ورقلة بمناسبة اللقاء الكروي الذي جمع بين اتحاد الحراش ونادي الرويسات، الأمر الذي جعل المتهمون يطلّون على سوشل ميديا، لتوجيه عبارات سب لا أخلاقية وأخرى تحريضية لسكان ولاية ورقلة عامة.

تعود وقائع القضية إلى شهر مارس من سنة 2025 2024 أين رصد محققي الشرطة القضائية التابعين الفرقة مكافحة الجرائم السيبرانية لأمن ولاية الجزائر، منشورات ومقاطع فيديو يقوم أصحابها بنشر خطاب الكراهية،والتمييز عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب الأحداث التي تزامنت مع مباراة كرة القدم التي جمعت فريقي مستقبل الرويسات وإتحاد الحراش.

حيث قام المعنيون بإطلاق مقاطع فيديو والتحدث والتصريح بأسلوب الازدراء والإهانة وإبطان العداء،والبغضاء والعنف الموجه لأبناء منطقة معينة، على أساس العرق واللون والإنتماء الجغرافي، ونشرها على

عدة حسابات الكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد المعاينة التقنية لمحققي الشرطة عناصر الشرطة القضائية قاموا بإجراء المعاينات التقنية، على مستوى منصات التواصل الاجتماعي، للحسابات الالكترونية التالية، منهم الحساب الإلكتروني Abdellah Ab

الذي وضع فيديو يظهر فيه شخص يقوم بالتحريض على الكراهية والتميز، حساب آخر

يظهر فيه مناصر فريق مولودية يقوم بسب وشتم انصار فريق رويسات ويهددهم بالوعيد والتحريض على الكراهية والتمييز بين المواطنين

كما تم رصد حساب الحساب لصاحبه Lakhdar Delmadji

يظهر فيه شخص ملتحي يوجه عبارات

العنصرية وخطاب التمييز والكراهية

تم تحديد هوية صاحب الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، يتعلق الأمر بالمدعو ( ا. وليد) تاجر هواتف نقالة مسبوق قضائيا المقيم بحي الكاليتوس، ليتم توقيفه وحجز هاتفه النقال من نوع وتحويله إلى التحقيق.

لدى سماع المتهم (ا. وليد )، صرح لرجال الشرطة أنه مناصر وفي الفريق نصر حسين داي، ولا علاقة له بالالتراس، معترفا بأنه هو الشخص الظاهر بمقطع الفيديو محل التحقيق، وقام بطرحه باستعمال حسابه الإلكتروني TIKTOK،بعدما قام صديقه المدعو ( ر. م. سمير)بالتقاط له مقطع الفيديو محل الجريمة، حيث بعد تفتيش هاتفه النقال تم العثور على مقطع فيديو يظهر فيه المتهم يتلفظ بعبارات التمييز والكراهية و العنصرية.

وفي نفس القضية تم التحقيق مع المتهم الثاني ( ر.م.سمير) اعترف بأن المتهم سمير يعمل عنده في المحل ببلفور ، وبتاريخ 27/02/2025 سلمه هاتفه النقال وطلب منه تسجيله المقطع فيديو وهو يتحدث عن أحداث الشغب التي حدثت بملعب الرويسات بولاية ورقلة بمناسبة اللقاء الكروي الذي جمع بين اتحاد الحراش ونادي الرويسات، الأمر الذي نفذه وبعدها قام وليد عبر منصة TIKTOK

وفي ذات القضية مكنت التحريات التقنية والميدانية لعناصر الشرطة القضائية من تحديد صاحب الحساب الإلكتروني midou_chebicheb

الذي يعرض مقطع فيديو فيه مناصر فريق مولودية الجزائر يقوم بسب وشتم أنصار فريق رويسات ويهددهم بالوعيد مع التحريض على الكراهية والتمييز بين المواطنين، المتهم ش. محمد مصعب《 chebicheb mohamed》

مصرحا أنه بتاريخ 01/03/2025 عندما كان متواجد بالحي شاهد جاره المدعو (ت م عبد الحكيم ), مناصر فريق المولودية يتلفظ بعبارات سب وعبارات لا أخلاقية موجهة لمناصري فريق رويسات، حينها قام بالتقاط له مقطع فيديو ثم نشره على حسابه الالكتروني، تيكتوك، وعليه تك توقيف المعني الذي اعترف أنه هو الشخص الذي كان يتلفظ بعبارات التمييز والكراهية وقام بتغطية وجهه عمدا حتى لا يتم التعرف على هويته، مضيفا مؤكدا أن المتهم جاره ( ش.محمد مصعب)طلب منه تسجيل فيديو من أجل التحدث فيه عن الأحداث التي جرت بملعب الرويسات بولاية ورقلة خلال اللقاء الكروي الذي جمع بين فريق الرويسات و اتحاد الحراش

وكللت للتحريات من تحديد هوية بقية المتهمين منهم المدعو (س. بلال)و( ما.سعيد)، ليتم توقيفهما وحجز هاتفهما النقالين للتحقيق معهما عن نفس الوقائع.

وفي الجلسة اعترف المتهمون جميعهم بالافعال التي ارتكبوها، ملتمسين العفو من هيئة المحكمة ، في حين قرر القاضي النطق بالحكم في 3ديسمبر المقبل.