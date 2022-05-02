بعد أحداث مباراة الإياب..الفيفا تصدر عقوبات في حق مصر والسنغال

قامت لجنة الإنضباط التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، اليوم الإثنين، بإصدار عقوباتها في حق منتخبي مصر والسنغال.

بعد أحداث مباراة إياب التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وحسب ماورد في الموقع الرسمي للفيفا، اليوم، فقد تقرر تغريم المنتخب المصرى 6 آلاف فرانك سويسرى.

وكشف ذات المصدر عن معاقبة منتخب السنغال بمباراة دون جمهور، وغرامة قدرت ب 175 ألف فرنك سويسري.

كما تقرر رسميا عدم إعادة اللقاء، ورفض الطلب المصري، وإعتبار المنتخب السنغالي متأهلا لكأس العالم 2022.

يجدر للإشارة، الاتحاد المصري لكرة القدم قدم ملف إحترازات، بعدما شهدته المباراة وأرفقها بفيديوهات خاصة بالليزر التي كانت بكثرة فى ملعب داكار.