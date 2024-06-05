بعد أحداث ملعب حملاوي.. معاقبة شباب قسنطينة بـ 6 مباريات دون جمهور

أصدرت لجنة الإنضباط، التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اللعب دون جمهور بحق فريق شباب قسنطينة لـ 6، من بينها 3 مباريات خارج الديار.

بالإضافة إلى منع تنقل جمهور الفريق. في المباريات التي سيلعبها النادي القسنطيني خارج دياره.

كما قررت لجنة الإنضباط، إصدار عقوبة مالية بحق “السياسي” قدرها 200 ألف دينار، بسبب إلقاء الألعاب النارية، على أرضية ملعب الشهيد حملاوي. وإلزام إدارة نادي شباب قسنطينة بدفع تعويض الخسائر التي شهدها ملعب حملاوي

على خلفية أعمال الشعب التي تبعت نهاية مواجهة الفريق أمام إتحاد العاصمة، يوم الإثنين الماضي، في إطار تسوية رزنامة الجولة 24 من الرابطة المحترفة.

وحسب ما أوضح بيان الرابطة، فإن هذه القرارات، جاءت عقب اجتماع لجنة الطوارئ التابعة لـ الفاف بسبب الأحداث المؤسفة التي عرفها ملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة. أمس الاثنين. بمناسبة لقاء الشباب المحلي واتحاد العاصمة، ضمن تسوية الجولة 24.

وفي ذات السياق، قررت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، حرمان “السياسي” من عائدات البث التلفيزيوني للمباراة المذكورة. ومعاقبة مهاجم الفريق براهيم ديب، بغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم.

وللإشارة، أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، أمس الثلاثاء، عن برمجة لقاءات الجولتين 28 و29 من البطولة المحترفة. من دون حضور الأنصار. مع حرمان جماهير الفرق الزائرة من التنقل في الجولة 30 والأخيرة.