بعد أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر في الإعتزال

كشف الفنان المصري تامر حسني، عن حقيقة إعتزاله الفن والغناء، وعن الأسباب التي ستكون السبب في إعتزاله.

وصرح تامر حسني لإحدى القنوات التلفزيونية على هامش إحيائه حفلا جماهيريا كبير ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، حول حقيقة إعتزاله. وقال أن فكرة الإعتزال يفكر فيها من زمان.

كما قال تامر أن العديد من الأسباب هي وراء تفكيره في إعتزال الفن، ومن بينها الأسباب الدينية.

وصرح، أنه ينوي تحقيق العديد من الأحلام على غير الفن والغناء. وقال: “فكرة الاعتزال موجودة لعدة أسباب ليست للأسباب الدينية فقط، وقولت من زمان إن فيه أحلام تانية عايز أحققها”.

وسيحتفل الفنان تامر حسني برأس السنة مع الإعلامية منى الشاذلي ي برنامجها لشهير عبر “قناة cbc”. كما سيتحدث عن أعماله النجاحة التي طرحها في الفترة الماضية وكواليسها سواء في الغناء أو التمثيل.

وفاجأ قبل أيام الفنان الأردني أدهم النابلسي محبيه وجمهوره بقرار إعتزاله الفن، وأعلن عن ذلك عبر فيديو على موقع يوتيوب. وقال في الفيديو أنه كان ينوي أن يتخذ هذه الخطوة لأن الطريق الذي كان يسلكه لا يرضي الله.

وأكد النابلسي أنه يطمح لرضى الله من خلال الفن، موجها شكره لكل شخص وقف معه من الجمهور ودعمه. مشيرا أنه لن يتوقف عن العمل في تحقيق أحلامه المستقبلية، والتي ستكون مرضية لله.