بعد أزمة صوره.. محمد رمضان يفاجئ متابعيه بهذا الخبر

رد النجم المصري محمد رمضان، على أزمته الأخيرة بسبب انتشار صور له مع مغني صهيوني، بتصرف فاجأ متابعيه.

وأعلن رمضان، عبر صفحته على انستغرام، أنه يتم الإتفاق حالياً على تقديمه أولى حفلاته في فلسطين، موجهاً الشكر إلى محبيه في الأراضي الفلسطينية.

ونشر رمضان مقطع فيديو يُظهر كتابة أحد الشبان إسمه “محمد رمضان البرنس” على شاطئ بحر قطاع غزة.

وكتب الفنان: “جمهوري الفلسطيني الحبيب جاري الاتفاق على أول حفلاتي في فلسطين وشرف كبير لإسمي كتابته على أحد شواطىء غزة”.

وأثارت قضية محمد رمضان جدلا كبيرا مؤخرا، بعد إنتشار صور له مع فنان صهيوني، لكنه صرح أنه لم يكن يعلم بجنسيته.

ولاحقاً، أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، قراراً بوقف رمضان عن التمثيل في مصر.

فيما قررت شركة الإنتاج إلغاء مسلسل البرنس الرمضاني “موسى”، الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2021.

https://www.instagram.com/p/CIIsMDiBTxM/