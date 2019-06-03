بعد أزمتها الأخيرة.. “هواوي” تبيع أول أصولها

تخطط شركة الاتصالات الصينية “هواوي”، لبيع أول لأصولها، منذ أن صعدت الولايات المتحدة، الاتهامات للشركة الصينية بأنها مجرد واجهة “تجسس”.

وأظهرت بيانات جديدة، أن “هواوي” تخطط لبيع أنشطة “كابلات الاتصالات البحرية”، حسب موقع “سكاي نيوز العربية”.

وذكرت شركة لمنتجات شبكات الاتصالات البصرية، مقرها إقليم “جيانغسو”، في إشعار لبورصة “شنغهاي”، أنها وقعت خطاب نوايا مع “هواوي تك انفستمنت” التابعة لـ”هواوي”، لشراء حصتها من”هواوي مارين سيستمز”.

ووفق “رويترز”، لم يتم الإفصاح عن قيمة الصفقة، ورفضت “هواوي” التعليق على الفور.

وتأتي الصفقة المحتملة، فيما يتعرض نشاط الشركة الرئيسي، وهو إنتاج وبيع معدات شبكات الاتصالات والهواتف الذكية، لتدقيق عالمي شديد.

فيما تسعى الولايات المتحدة، لإقناع حلفاء بأن منتجات “هواوي”، تمثل خطرا أمنيا.