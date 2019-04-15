بعد أزمتها… شيرين تحيي حفلا غنائيا لأول مرة في الرياض

تستعد النجمة المصريّة، شيرين عبد الوهاب، لإحياء أول حفل غنائي لها، في العاصمة السعودية الرياض، يوم 27 أفريل الجاري.

حيث نشرت اللجنة الفنية للهيئة العامة للثثقافة، الأفيش الددعائي للحفل، عبر تويتر.

وأوضحت اللجنة، أن التتذاكر ستكون متوفرة للجمهور، في منافذ بيع “فيرجن ميجا ستور”.

وكتب اللجنة: “الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لأول مرة في العاصمة الرياض”.

يذكر، أن شيرين عبد الوهاب، تواجه أزمة إيقافها عن الغناء في مصر، منذ قرابة الشهر.

حيث تم تحويل الفنانة للتحقيق، بسبب اتتهامات بالإساءة لبلادها، وجهت إليها، بسبب تصريحاتها بحفلها الغنائي في مملكة البحرين.

ومن المنتظر أن تتتخذ نقابة المهن الموسيقية المصرية، ومجلس الدولة المعنيين بالتحقيق، قرارا بشأنها يوم الأربعاء الممقبل.