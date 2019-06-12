بعد أزمتها.. “هواوي” تؤجل طموحها بأن تتصدر صناعة الهواتف الذكية

اعترفت الشركة الصينية “هواوي” أخيرا، بالتأثير الواقع عليها في الفترة المقبلة، بعد العقوبات الأمريكية التي فرضتها على الشركة مؤخرا.

واضطرت الشركة الصينية، إلى الإعلان عن تأجيل طموحها، بأن تصبح أكبر مصنّع لأجهزة الهواتف الذكية في العالم، مؤقتا.

وحسب ما ذكر موقع “تيك رادار برو” المعني بأخبار التكنولوجيا، فإن “هواوي”، قالت إن خطوتها هذه قد تستغرق وقتا أطول مما كان مخططا لها.

وكانت “هواوي” قد تمكنت في بداية العام الجاري، من التفوق على شركة “أبل”، لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم في تصنيع الهواتف الذكية.

وقالت “هواوي” سابقا، إنها تعتقد بأنها ستتمكن من تجاوز الشركة الأولى عالميا “سامسونغ”، في وقت لاحق من العام الجاري، أو العام المقبل على أبعد تقدير.

غير أن العقوبات الأميركية التي فرضت على “هواوي”، اضطرتها أن تؤجل طموحها.

حيث منعت إدارة الرئيس الأمريكي”دونالد ترامب”، الشركات الأميركية، من ممارسة الأعمال التجارية مع “هواوي”.

وهذا يعني أن هواتف “هواوي” الذكية، ستواجه عقبة في تلقي التحديثات المطلوبة، من نظام التشغيل “أندرويد”.